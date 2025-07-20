Усик дал козацкое имя своему удару, которым "вырубил" Дюбуа (видео)

Усик - Дюбуа: как прошел бой-реванш

С первых секунд боя стало очевидно, что Александр находится в отличной форме. Уже через 10 секунд от начала поединка он пробил жесткий джеб сквозь защиту Дюбуа. Британец также находил цель своими мощными правыми ударами и даже сумел загнать украинца в угол до конца раунда.

За 13 секунд до завершения второго раунда Усик уклонился от удара и ответил жестким левым хуком, который Дюбуа явно почувствовал.

Третий раунд начался с агрессивной атаки Дюбуа, но Усик сохранил хладнокровие. Он идеально подбирал момент для контратак, когда Дюбуа шел вперед. Несмотря на то, что британец известен своей мощью, удары Усика заметно снижали его истощали.

В пятом раунде Усик решил ускориться. Прошло почти два года с момента наиболее противоречивого эпизода его карьеры во Вроцлаве, но на этот раз никаких сомнений или апелляций не было. Усик эффектно завершил поединок.

Он сначала отправил Дюбуа в нокдаун мощным правым ударом. 27-летнему "Динамиту" удалось подняться на ноги, но было понятно, что финал близок. Когда Дюбуа попытался нанести свой "последний" удар, Усик снова идеально поймал момент для контратаки, нанеся мощный левый хук, который отправил Дюбуа в нокаут.

Смотрите полный видеообзор поединка, который окрестили "боем века".

Также мы писали, что сказал Усик сразу после боя с Дюбуа о будущих соперниках и планах.