Усик не буде битися з Паркером? Відомий промоутер висловився про мотивацію українця

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик може змінити плани на наступний поєдинок. Відомий промоутер Едді Гірн вважає, що українцеві варто розглянути інші, більш масштабні варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloody Elbow .

Сумніви у мотивації Усика

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що майбутній обов’язковий захист титулів Олександра Усика проти Джозефа Паркера або Фабіо Вордлі може не стати достатнім викликом для українця.

На думку британця, ці бої не дають належної спортивної та фінансової мотивації.

"Що ми насправді маємо? Ти хочеш битися з Джозефом Паркером? Де мотивація? Це важкий бій, гроші не великі. А ти просто захищаєш титул. Чи мотивує тебе цей поєдинок?" - сказав Гірн.

Альтернатива для чемпіона

Замість зустрічі з Паркером чи Вордлі, Гірн радить Усику звернути увагу на поєдинок із непереможним британським талантом Мозесом Ітаумою.

Саме цей бій промоутер вважає "більшим" та перспективнішим.

"Мозес Ітаума має великий імпульс. Він молодий, непереможний, з Британії, і за ним стоїть серйозна підтримка", - наголосив Гірн.

Усик на роздоріжжі

Українець востаннє виходив у ринг цього літа, коли нокаутував Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги він уже вдруге став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Однак зараз перед ним стоїть дилема: або виконати обов’язковий захист проти Джозефа Паркера, як постановила WBO, або обрати більш гучний поєдинок проти Ітауми, який також піднімається у рейтингах і наближається до титульних шансів.