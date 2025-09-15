Усик не будет драться с Паркером? Известный промоутер высказался о мотивации украинца

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может изменить планы на следующий поединок. Известный промоутер Эдди Хирн считает, что украинцу стоит рассмотреть другие, более масштабные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloody Elbow .

Сомнения в мотивации Усика

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что предстоящая обязательная защита титулов Александра Усика против Джозефа Паркера или Фабио Уордли может не стать достаточным вызовом для украинца.

По мнению британца, эти бои не дают должной спортивной и финансовой мотивации.

"Что мы на самом деле имеем? Ты хочешь драться с Джозефом Паркером? Где мотивация? Это тяжелый бой, деньги не большие. А ты просто защищаешь титул. Мотивирует ли тебя этот поединок?" - сказал Хирн.

Альтернатива для чемпиона

Вместо встречи с Паркером или Уордли, Хирн советует Усику обратить внимание на поединок с непобедимым британским талантом Мозесом Итаумой.

Именно этот бой промоутер считает "большим" и перспективным.

"Мозес Итаума имеет большой импульс. Он молодой, непобедимый, из Британии, и за ним стоит серьезная поддержка", - отметил Хирн.

Усик на распутье

Украинец в последний раз выходил в ринг этим летом, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа. После этой победы он уже во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Однако сейчас перед ним стоит дилемма: либо выполнить обязательную защиту против Джозефа Паркера, как постановила WBO, либо выбрать более громкий поединок против Итаумы, который также поднимается в рейтингах и приближается к титульным шансам.