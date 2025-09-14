Історична перемога. Кроуфорд здолав Альвареса в бою за абсолютне чемпіонство (відео)

Сауль "Канело" Альварес та Теренс Кроуфорд провели один із найочікуваніших боїв року в Лас-Вегасі. На кону було звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг), яким володів мексиканець.

Як пройшов бій

Непереможний американець піднявся відразу на два дивізіони заради цього поєдинку й міг увійти в історію як перший абсолют у трьох вагових категоріях (в епоху чотирьох поясів).

Кроуфорд швидко показав готовність до нової ваги – діяв активніше, пробивав захист суперника й завдавав значно більше акцентованих ударів. Канело контролював центр рингу, але загострював рідко. Особливо гарячими стали сьомий і дев'ятий раунди, де Теренс влучав удвічі частіше.

Виснажений Альварес наприкінці шукав шанс на нокаут, та сам ледве не опинився на канвасі. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу американцю (116–112, 115–113, 115–113). Кроуфорд став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі та переписав історію боксу.

Американець – перший в історії абсолютний чемпіон у трьох дивізіонах. До цього він був абсолютним у першій напівсередній (2017) і напівсередній вазі (2023).

Хто такий Теренс Кроуфорд

Кроуфорд народився 28 вересня 1987 року в Омасі, штат Небраска. Він розпочав займатися боксом у віці семи років і ще до професійної кар'єри виграв низку національних турнірів у США. Його професійний дебют відбувся у 2008 році, а вже через кілька років він виборов титул WBO у легкій вазі.

У 2017 році він став абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі, об'єднавши всі чотири основні пояси.

У 2023 році він повторив цей успіх у напівсередній вазі, здолавши Еррола Спенса технічним нокаутом. Після цього Кроуфорд піднявся до першої середньої ваги і здобув ще один чемпіонський титул.

Його стиль відзначається унікальною здатністю перемикатися між правосторонньою та лівосторонньою стійками, високою технічною підготовкою та універсальністю у рингу.

На професіональному рівні він провів 42 бої та у всіх здобув перемоги.

Олександр Усик вважає Кроуфорда найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.