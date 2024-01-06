В Україні масштабна тривога через російський МіГ-31К

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 09:26 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Атака у ніч на 6 січня

Близько о 12 ночі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попередив місцевих жителів про рух БпЛА на території регіону. Пізніше він підтвердив інформацію про роботу протиповітряної оборони та відзначив, що постраждалих серед цивільних немає.

Вже о 1:23 в усіх областях було оголошено відбій повітряної тривоги.

Як розповіли Повітряні сили, вночі ворог загалом застосував два "Шахеди", які запустив з району російського Приморсько-Ахтарську.

"Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях", - писали Повітряні сили.