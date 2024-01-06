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Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО

Субота 06 січня 2024 09:02
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Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО Фото: Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські терористи застосували проти України два БпЛА Shahed-136/131. Усі були знищені протиповітряною обороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники були запущені з району російського Приморсько-Ахтарську.

"Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях", - пишуть Повітряні сили.

Росіяни вночі застосували два &quot;Шахеди&quot;, усі були знищені ППО

Фото: Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО (t.me/kpszsu/)

Атака у ніч на 6 січня

Близько о 12 ночі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попередив місцевих жителів про рух БпЛА на території регіону. Пізніше він підтвердив інформацію про роботу протиповітряної оборони та відзначив, що постраждалих серед цивільних немає.

Вже о 1:23 в усіх областях було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
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