В Украине масштабная тревога из-за российского МиГ-31К
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 09:26 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К.", - пишет прессслужба Воздушных сил.
Атака в ночь на 6 января
Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.
Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
Как рассказали Воздушные силы, ночью враг в общей сложности применил два "Шахеда", которые запустил из района российского Приморско-Ахтарска.
"Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях", - писали Воздушные силы.
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