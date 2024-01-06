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В Украине масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Суббота 06 января 2024 09:28
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В Украине масштабная тревога из-за российского МиГ-31К Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 09:26 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К.", - пишет прессслужба Воздушных сил.

Атака в ночь на 6 января

Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.

Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.

Как рассказали Воздушные силы, ночью враг в общей сложности применил два "Шахеда", которые запустил из района российского Приморско-Ахтарска.

"Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях", - писали Воздушные силы.

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