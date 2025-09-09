Усіх 10 тисяч митників України перевірять на компетентність та доброчесність

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Документ має стати ключовим інструментом для перевірки доброчесності та професійної компетентності співробітників Держмитслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Мета атестації

Атестація проводитиметься одноразово відповідно до чинного законодавства. Її основна мета - підтвердити кваліфікацію митників та їхню відповідність високим стандартам для ефективної роботи.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів. Спочатку - тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства. Далі - тест на логіку і роботу з інформацією. Завершальним етапом стане співбесіда, де оцінюватиметься професійна компетентність та доброчесність.

Прозорість і контроль

Важливим елементом є забезпечення прозорості процесу. Усі етапи, включно з тестами та співбесідами, фіксуватимуться на відео та аудіо. Результати кожного етапу будуть оприлюднені на офіційному сайті Держмитслужби.

Відмова від проходження атестації або її неуспішне завершення стане підставою для припинення державної служби. Це дозволить оновити кадровий склад і усунути недоброчесних співробітників.

Журналісти та представники медіа зможуть бути присутніми на будь-якому етапі атестації. Для цього потрібно пройти акредитацію, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Мінімальна кількість представників ЗМІ на заході - двоє.