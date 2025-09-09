Всех 10 тысяч таможенников Украины проверят на компетентность и добропорядочность

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Документ должен стать ключевым инструментом для проверки добропорядочности и профессиональной компетентности сотрудников Гостаможслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Цель аттестации

Аттестация будет проводиться однократно в соответствии с действующим законодательством. Ее основная цель - подтвердить квалификацию таможенников и их соответствие высоким стандартам для эффективной работы.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов. Сначала - тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства. Далее - тест на логику и работу с информацией. Завершающим этапом станет собеседование, где будет оцениваться профессиональная компетентность и добропорядочность.

Прозрачность и контроль

Важным элементом является обеспечение прозрачности процесса. Все этапы, включая тесты и собеседования, будут фиксироваться на видео и аудио. Результаты каждого этапа будут обнародованы на официальном сайте Гостаможслужбы.

Отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное завершение станет основанием для прекращения государственной службы. Это позволит обновить кадровый состав и устранить недобропорядочных сотрудников.

Журналисты и представители медиа смогут присутствовать на любом этапе аттестации. Для этого нужно пройти аккредитацию, подать уведомление и письменное обязательство о неразглашении данных. Минимальное количество представителей СМИ на мероприятии - двое.