Всех 10 тысяч таможенников Украины проверят на компетентность и добропорядочность

Украина, Вторник 09 сентября 2025 10:54
Всех 10 тысяч таможенников Украины проверят на компетентность и добропорядочность Фото: все 10 тысяч таможенники Украины пройдут тест (facebook.com Киевская таможня)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Документ должен стать ключевым инструментом для проверки добропорядочности и профессиональной компетентности сотрудников Гостаможслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Цель аттестации

Аттестация будет проводиться однократно в соответствии с действующим законодательством. Ее основная цель - подтвердить квалификацию таможенников и их соответствие высоким стандартам для эффективной работы.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов. Сначала - тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства. Далее - тест на логику и работу с информацией. Завершающим этапом станет собеседование, где будет оцениваться профессиональная компетентность и добропорядочность.

Прозрачность и контроль

Важным элементом является обеспечение прозрачности процесса. Все этапы, включая тесты и собеседования, будут фиксироваться на видео и аудио. Результаты каждого этапа будут обнародованы на официальном сайте Гостаможслужбы.

Отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное завершение станет основанием для прекращения государственной службы. Это позволит обновить кадровый состав и устранить недобропорядочных сотрудников.

Журналисты и представители медиа смогут присутствовать на любом этапе аттестации. Для этого нужно пройти аккредитацию, подать уведомление и письменное обязательство о неразглашении данных. Минимальное количество представителей СМИ на мероприятии - двое.

Гостаможслужба является четвертым по количеству работников органом в Украине. Фактическая численность в июле 2025 года составляла 9538 человек. В центральном аппарате работали 632 человека с зарплатой 79,3 тысячи гривен.

В апреле правительство одобрило постановление, определяющее объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов.

