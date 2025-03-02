"Все варианты на столе". Трюдо не исключает отправку канадских войск в Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна рассматривает все возможные варианты поддержки мира в Украине. В том числе отправку канадских войск в составе иностранного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Канада рассматривает самые эффективные способы помощи, и, как я уже говорил несколько дней назад, все варианты на столе", - заявил Трюдо относительно отправки войск в Украину.

По словам премьер-министра, Канада "с самого начала была одной из самых сильных в поддержке Украины". Он отметил, что его страна уже подготовила "до 40 000 украинских военных". Однако он не хотел бы спешить с конкретными заявлениями по обеспечению мира.

"Мы не будем спешить с обсуждениями по обеспечению мира, которого еще нет, но Канада будет присутствовать и открыта ко всему необходимому", - сказал Трюдо.

Также Трюдо сообщил, что в понедельник встретится с королем Великобритании Чарльзом III и обсудит важные вопросы.

"Я могу сказать, что для канадцев сейчас нет ничего важнее, чем защита нашего суверенитета и независимости как нации", - подчеркнул канадский премьер.

Иностранные войска в Украине

Напомним, сегодня после саммита европейских лидеров в Лондоне британский премьер Кир Стармер сообщил об отправке войск в Украину. По его словам, в случае мирного соглашения Великобритания готова отправить военный контингент, который может быть подкреплен авиацией.

Также недавно СМИ писали, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно данным прессы, партнеры Украины готовы выделить до 30 тысяч военных.