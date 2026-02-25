"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"

"У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії", - наголосив президент.

Він зауважив, що росіяни "полюють" за виробництвом цих ракет, і Україні довелося довго чекати реновації лінії виробництва через ворожі атаки. Зеленський зазначив, що кількість "Фламінго" буде зростати, і додав, що вона залежить від грошей і деяких компонентів.

"Я не буду казати, якою кількістю "Фламінго" били цей раз, я хочу тільки сказати, що були збиття російською ППО (наших ракет - ред.), були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта", - сказав президент.