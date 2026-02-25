"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"

"У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии", - подчеркнул президент.

Он отметил, что россияне "охотятся" за производством этих ракет, и Украине пришлось долго ждать реновации линии производства из-за вражеских атак. Зеленский отметил, что количество "Фламинго" будет расти, и добавил, что оно зависит от денег и некоторых компонентов.

"Я не буду говорить, каким количеством "Фламинго" били этот раз, я хочу только сказать, что были сбития российской ПВО (наших ракет - ред.), были несбития и были четкие попадания, но самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта", - сказал президент.