Усі прагнуть, щоб переговори у Саудівській Аравії були успішними, - Тимошенко

"Точно знаю, що мільйони українців по всьому світу затамували подих і моляться за успішні результати сьогоднішніх переговорів України та США у Саудівській Аравії. Я теж. Точно знаю, що всі прагнуть, аби ці переговори були успішними", - зазначила Тимошенко.

Вона також підкреслила, що всі українці очікують, коли на нашу землю нарешті прийде мир: справедливий, сильний, тривалий.

"Я бажаю нашій делегації і нашим союзникам мудрості, сили, впевненості, Божої допомоги. Я бажаю Україні Перемоги на цих доленосних переговорах. Молимося і тримаємо кулаки", - підкреслила народний депутат України.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі вони, ймовірно, обговорять питання відновлення допомоги від США Україні. Також буде підійматись питання щодо передачі розвідувальних даних від США.

За словами голови Білого дому Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

А ось держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

Також Рубіо заявив, що у нього не запланована розмова з президентом Володимиром Зеленський, який також наразі перебуває з візитом у Джидді.