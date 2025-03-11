Все хотят, чтобы переговоры в Саудовской Аравии были успешными, - Тимошенко

"Точно знаю, что миллионы украинцев по всему миру затаили дыхание и молятся за успешные результаты сегодняшних переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Я тоже. Точно знаю, что все хотят, чтобы эти переговоры были успешными", - отметила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что все украинцы ожидают, когда на нашу землю наконец придет мир: справедливый, сильный, длительный.

"Я желаю нашей делегации и нашим союзникам мудрости, силы, уверенности, Божьей помощи. Я желаю Украине Победы на этих судьбоносных переговорах. Молимся и держим кулаки", - подчеркнула народный депутат Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи они, вероятно, обсудят вопрос возобновления помощи от США Украине. Также будет подниматься вопрос о передаче разведывательных данных от США.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

А вот госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

Также Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Владимиром Зеленский, который также сейчас находится с визитом в Джидде.