UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усі в одному районі. Поліцейські показали третю ракету, збиту під Києвом

Фото: у Київській області збито третю російську ракету 22 жовтня (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Ще одну збиту ракету окупантів виявили поліцейські на полі біля одного із населених пунктів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил більш як 4 метри. В цьому районі ППО збила сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога", - розповів він.

За словами очільника поліції регіону, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялось, близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО. Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області. Очільник київської поліції Андрій Нєбитов показав фотографію з місця збиття однієї з них. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.

Близько 12.00 в Київській області вже вдруге спрацювала ППО. На той час повітряну тривогу в регіоні вже оголошували тричі, починаючи з ранку. Поліцейські також показали уламки ще однієї ракети, яку вдалося збити силам ППО під Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область