Усі в одному районі. Поліцейські показали третю ракету, збиту під Києвом

"Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил більш як 4 метри. В цьому районі ППО збила сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога", - розповів він.

За словами очільника поліції регіону, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялось, близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО. Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області. Очільник київської поліції Андрій Нєбитов показав фотографію з місця збиття однієї з них. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.

Близько 12.00 в Київській області вже вдруге спрацювала ППО. На той час повітряну тривогу в регіоні вже оголошували тричі, починаючи з ранку. Поліцейські також показали уламки ще однієї ракети, яку вдалося збити силам ППО під Києвом.