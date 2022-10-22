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В Київській області збито російську ракету (фото)

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Київ, Субота 22 жовтня 2022 09:46
В Київській області збито російську ракету (фото) Фото: у Київській області збито російську ракету 22 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ракету окупантів збили українські військові над одним із районів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву", - розповів він.

В Київській області збито російську ракету (фото)

Нєбитов закликав усіх залишатись в укриттях під час повітряної тривоги.

Як повідомлялось, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО у суботу, 22 жовтня.

Також літак ЗСУ збив ворожу ракету над Дністровським районом Чернівецької області, вона впала в озеро.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару по Україні. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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