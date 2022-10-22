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У Київській області знайшли уламки збитої ракети (фото)

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Київ, Субота 22 жовтня 2022 13:43
У Київській області знайшли уламки збитої ракети (фото) Фото: у Київській області збито російську ракету 22 жовтня (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг", - розповів він.

Атака на Україну 22 жовтня: Київська область

Близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО.

Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області. Очільник київської поліції Андрій Нєбитов показав фотографію з місця збиття однієї з них.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.

Близько 12.00 в Київській області вже вдруге спрацювала ППО. На той час повітряну тривогу в регіоні вже оголошували тричі, починаючи з ранку.

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