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Третя за добу повітряна тривога. В Київській області знову працює ППО

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Київ, Субота 22 жовтня 2022 12:13
Третя за добу повітряна тривога. В Київській області знову працює ППО Фото: в Київській області знову працює ППО 22 жовтня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 22 жовтня, в Київській області вже вдруге працює ППО. Повітряну тривогу в регіоні вже оголосили тричі, починаючи з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Третя за добу повітряна тривога. В області працює ППО", - розповів він.

Голова регіону закликав всіх перебувати в укриттях.

"Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо!" - додав Кулеба.

Як повідомлялося, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО у суботу, 22 жовтня.

Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.

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