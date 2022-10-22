Третя за добу повітряна тривога. В Київській області знову працює ППО

Фото: в Київській області знову працює ППО 22 жовтня (ілюстрація/Getty Images)

У суботу, 22 жовтня, в Київській області вже вдруге працює ППО. Повітряну тривогу в регіоні вже оголосили тричі, починаючи з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.