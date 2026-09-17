Усі діти 5-6 років у дитсадках Києва почали вивчати англійську мову

У київських садочках англійську мову вивчають усі діти віком 5-6 років. Зараз такі заняття відвідують 17,7 тисячі дошкільнят.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА .

Англійська ще до школи

Щоб діти могли вивчати іноземну мову ще в садочку, у столичних закладах дошкільної освіти ввели 236 штатних одиниць учителів англійської. Для занять обладнали 259 кабінетів.

У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи. Діти можуть почати опановувати іноземну мову ще до першого класу.

"Для нас важливо, щоб діти мали можливість починати вивчати англійську ще в садочку. Це не лише додаткові знання, а й підготовка до подальшого навчання та нові можливості для дитини", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, міська влада створює умови, щоб така можливість була доступною для кожної дитини.

Наразі відповідні педагоги та спеціалізовані кабінети є в усіх закладах дошкільної освіти столиці.