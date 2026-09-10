У дитсадках Києва відкрили перші групи для дітей від 6 місяців: де вони працюють
У Києві запрацювали перші групи в дитячих садках для дітей віком від 6 місяців. Пілотний проєкт охоплює 9 груп у п'яти районах столиці та має допомогти батькам раніше повернутися до роботи.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.
Де відкрили групи
Пілотні групи працюють у дитсадках п'яти районів Києва:
- Голосіївського;
- Деснянського;
- Дніпровського;
- Солом'янського;
- Шевченківського.
За словами Мондриївського, місто адаптує мережу дошкільної освіти до демографічних змін, адже через війну кількість дітей зменшується, а в окремих садках є вільні місця.
"Водночас війна впливає і на ринок праці, де є потреба в додатковому ресурсі. Тому створення груп для дітей раннього віку - це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників", - зазначив Валентин Мондриївський.
Які умови для найменших дітей
Групи відкривають лише в тих закладах, де є необхідні умови для перебування немовлят. Зокрема, враховують наявність укриття та достатню кількість працівників.
У КМДА пояснили, що під час повітряної тривоги кожну дитину, яка ще не може самостійно ходити, має переносити до укриття окремий дорослий. Саме тому безпекові вимоги стали однією з головних умов участі садків у пілотному проєкті.
Дитячі садки в Києві
У Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей. Записати дитину у дошкільний заклад можна онлайн - набір здійснюється автоматично через систему "СЕЗ ЗДО".
Першочергово зараховуються діти, які зареєстровані у Києві та вибрали садок, закріплений за територією їхньої реєстрації. Дошкільні заклади є безкоштовними, але батьки мають оплачувати харчування дітей.