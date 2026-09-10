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У дитсадках Києва відкрили перші групи для дітей від 6 місяців: де вони працюють

17:45 10.09.2026 Чт
2 хв
Цей пілотний проєкт має допомогти батькам, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки
aimg Василина Копитко
У дитсадках Києва відкрили перші групи для дітей від 6 місяців: де вони працюють У Києві запустили пілотний проєкт (фото: Getty Images)
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У Києві запрацювали перші групи в дитячих садках для дітей віком від 6 місяців. Пілотний проєкт охоплює 9 груп у п'яти районах столиці та має допомогти батькам раніше повернутися до роботи.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Де відкрили групи

Пілотні групи працюють у дитсадках п'яти районів Києва:

  • Голосіївського;
  • Деснянського;
  • Дніпровського;
  • Солом'янського;
  • Шевченківського.

За словами Мондриївського, місто адаптує мережу дошкільної освіти до демографічних змін, адже через війну кількість дітей зменшується, а в окремих садках є вільні місця.

"Водночас війна впливає і на ринок праці, де є потреба в додатковому ресурсі. Тому створення груп для дітей раннього віку - це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників", - зазначив Валентин Мондриївський.

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Які умови для найменших дітей

Групи відкривають лише в тих закладах, де є необхідні умови для перебування немовлят. Зокрема, враховують наявність укриття та достатню кількість працівників.

У КМДА пояснили, що під час повітряної тривоги кожну дитину, яка ще не може самостійно ходити, має переносити до укриття окремий дорослий. Саме тому безпекові вимоги стали однією з головних умов участі садків у пілотному проєкті.

Дитячі садки в Києві

У Києві працюють 525 садочків, які відвідують понад 62 тисячі дітей. Записати дитину у дошкільний заклад можна онлайн - набір здійснюється автоматично через систему "СЕЗ ЗДО".

Першочергово зараховуються діти, які зареєстровані у Києві та вибрали садок, закріплений за територією їхньої реєстрації. Дошкільні заклади є безкоштовними, але батьки мають оплачувати харчування дітей.

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