ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Все дети 5-6 лет в детсадах Киева начали учить английский язык

17:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Все дети 5-6 лет в детсадах Киева начали учить английский язык Фото: Детский сад (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В киевских детских садах английский язык изучают все дети 5-6 лет. Сейчас такие занятия посещают 17,7 тысяч дошкольников.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Английский еще до школы

Чтобы дети могли учить иностранный язык еще в садике, в столичных заведениях дошкольного образования ввели 236 штатных единиц учителей английского. Для занятий оборудовали 259 кабинетов.

В КГГА отмечают, что изучение английского языка в 5-6 лет является частью подготовки к школе. Дети могут начать овладевать иностранным языком еще до первого класса.

"Для нас важно, чтобы дети могли начинать изучать английский еще в садике. Это не только дополнительные знания, но и подготовка к дальнейшему обучению и новые возможности для ребенка", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, городские власти создают условия, чтобы такая возможность была доступна каждому ребенку.

Соответствующие педагоги и специализированные кабинеты есть во всех заведениях дошкольного образования столицы.

Напомним, с 1 сентября 2026 года английский язык стал обязательным для детей 5-6 лет в детсадах по всей территории Украины. Для этого в заведениях вводят должность учителя английского, а обучение будет проводиться в формате игр и практических занятий.

РБК-Украина также рассказывало, что в украинских детсадах расширяют возможности для раннего развития детей. В частности, в Киеве открыли первые группы для малышей от 6 месяцев, чтобы помочь родителям раньше вернуться к работе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Детский сад Киев Образование в Украине
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья