Постковидные рейтинги: почему у Зеленского падает поддержка

Рейтинги Владимира Зеленского обвалились до рекордного минимума. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что те, кто одобряет работу президента, впервые за его каденцию оказались в меньшинстве. Положительно о действиях Зеленского высказались 38% респондентов, тогда как 45% негативно оценили его шаги на посту главы государства.

В опросе группы "Рейтинг" позиции президента выглядят еще хуже. Исследование группы, проведенное примерно в то же время, показало, что деятельностью главы государства довольны 36%, недовольны – 52%.

Еще один "антирекорд" Зеленского в конце июня выявил "Центр Разумкова". Из их опроса следует, что больше половины украинцев – 51% – совсем или скорее не доверяют главе государства, тогда как доверяют только 41%.

С начала президентства Зеленского баланс доверия-недоверия к нему впервые стал отрицательным. Вместе с тем это самый высокий показатель среди всех политиков, которых в июне измеряла служба.

Рейтинговые горки

Отправной точкой снижения поддержки Зеленского стал сентябрь. Если в начале осени уровень одобрения президента достиг пиковых 73%, то с тех пор он стал постепенно скатываться вниз. Политологи и социологи называют эту динамику вполне закономерной.

"Пока что можно констатировать, что эта тенденция мало чем отличается от того, что было в первый год президентства Ющенко, затем Януковича и потом Порошенко", – говорит директор социологической службы "Центра Разумкова" Андрей Быченко.

По его словам, у Зеленского был большой кредит доверия от украинцев. Но если он не подкрепляется реальными действиями, то, как правило, показатель этого доверия идет на спад.

"Примерно через год большая часть избирателей начинает оценивать власть по ее действиям. И я думаю, что негативный баланс доверия-недоверия к Зеленскому, прежде всего, обусловлен тем, что украинцы не ощутили каких-либо значительных и качественных изменений. В самых болезненных и проблемных сферах для населения никаких подвижек не случилось", – уточнил Быченко.

О несбывшихся ожиданиях говорит и научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань. Голосуя за Зеленского, граждане рассчитывали на быстрые изменения и реформы, отмечает он. Но со временем эти надежды начали рассеиваться, добавил политолог.

"Как следствие, сейчас у нас большинство украинцев считает, что страна вновь движется в неправильном направлении. На этом фоне, соответственно, падают и рейтинги одобрения Зеленского. Против его рейтинга работает и то, что ранее он обнадеживал избирателей множеством популистских инициатив. А сейчас люди видят, что они не выполняются", – пояснил РБК-Украина Гарань.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на последние рейтинги могли ситуативно повлиять протесты на Банковой 17 и 18 июня.

"У части избирателей Зеленского мог возникнуть эффект восприятия слабости власти, который повлиял и на рейтинги президента. Это как возможная гипотеза. Если это так, то это тревожный сигнал для Зеленского", – сказал изданию политолог.

Кроме того, Фесенко обратил внимание, что до конца июня президент находился на самоизоляции и не записывал никаких видеообращений. "А они, как мы знаем, все-таки влияют на аудиторию сторонников Зеленского. Выпадение президента из коммуникации с ними также могло иметь негативный эффект для его рейтинга", – отметил политолог.

Вирусный след

Отдельным фактором, сказавшимся на рейтинге Зеленского, стала эпидемия COVID-19 и введенный властью карантин. Но насчет того, как именно эти обстоятельства отразились на электоральных настроениях – в пользу или в ущерб – мнения экспертов разошлись.

Владимир Фесенко полагает, что экономические, социальные и психологические проблемы, возникшие в результате эпидемии и карантина, негативно отразились на рейтинговых позициях Зеленского. К слову, такая тенденция сейчас наблюдается и у президента США Дональда Трампа, и у французского лидера Эмманюэля Макрона.

"У политологов даже новый термин появился – "постковидная" или "посткарантинная" политика, отражающая всплеск протестных и негативных настроений в обществе после эпидемии и карантина", – сказал Фесенко.

К тому же, по данным КМИС, большинство опрошенных считает, что украинская власть не справляется с последствиями эпидемии.

"Когда мы спрашивали, удачно ли власть преодолевает экономические последствия эпидемии, то количество тех, кто считает, что неудачно, втрое превышала тех, кто говорит, что удачно", – сказал РБК-Украина генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

По его мнению, такая негативная оценка в вопросе эпидемии, вероятно, подкосила поддержку президента и других органов власти. На это накладывается и ухудшение социально-экономического благосостояния, с которым сейчас столкнулось немало украинцев.

"И многим сложно отличить, где на это повлияла пандемия, а где – неудачные действия власти. К тому же, как показывают данные опросов, большинство граждан не разделяет, какие вопросы относятся к компетенции президента, Верховной рады или правительства. В их понимании у нас в стране за все отвечает президент", – пояснил Паниотто.

В эту ловушку в свое время попал и бывший президент Петр Порошенко. Чтобы перед выборами отмежеваться от экономических неудач, во время избирательной кампании он пытался разъяснять, где сфера ответственности Кабмина, а где – главы государства. Отсюда и появилcя его лозунг "Армія, мова, віра".

Сменив Порошенко на этом посту, Зеленский, наоборот, стал замыкать на себе едва ли не все вопросы государственного управления. Он собирает совещания по поводу тарифов, что никак не относится к его компетенции. Анонсирует индексации пенсий и повышение минимальной зарплаты, что опять же – прерогатива Кабмина.

С другой стороны, карантин стал очень удобным аргументом для объяснения падения экономики. И хотя ситуация на самом деле стала ухудшаться еще в январе до введения карантина, подавляющему большинство граждан об этом неизвестно, отметил Андрей Быченко.

"Поэтому они искренне верят, что главные экономические проблемы в стране вызваны карантином. А ведь это непреодолимая стихия, на которую ни одна власть не может повлиять. И это президенту сыграло только в плюс. Вероятно, если бы не карантин, то показатели доверия к Зеленскому были бы еще ниже", – допустил социолог.

Что интересно, несмотря на поднакопившееся недовольство, большинство украинцев все равно готовы вновь отдать свой голос за Зеленского. Как следует из опроса "Центра Разумкова", на выборах он бы получил 35% голосов в первом туре, а во втором – победил бы Петра Порошенко с результатом 70 против 30.

Ставя отметку возле фамилии политика в избирательном бюллетене, люди нередко делают выбор по принципу "меньшего из зол". Зачастую этот выбор относителен и зависит того, какие кандидаты значатся в списке. Те украинцы, которые более года назад устроили избирательный бойкот представителям "старого" политикума, скорее всего, не станут голосовать за них и сейчас.

Ведь даже при растущем разочаровании в Зеленском уровень поддержки "старых" политиков или падает, или остается стабильно низким. Это дает основания считать, что личный рейтинг действующего президента будет высоким, по крайней мере, до тех пор, пока на его электоральном поле не появится новый игрок.