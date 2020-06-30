Уровень доверия к Зеленскому ушел в отрицательную зону

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Впервые после выборов Зеленскому не доверяют большинство украинцев

В конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%). Еще в апреле президент сохранял положительный баланс доверия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, украинцы не доверяют всем политикам, которые были представлены в списке:

главе Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 32,4%, не доверяют - 48,2%,

лидеру партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко - соответственно 18,3% и 70,0%,

лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - соответственно 20% и 64%,

лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - соответственно 16,9% и 77,0%,

лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 14,4% и 79,2%,

министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 12,6% и 76,6%,

премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 8,2% и 49,5%,

генеральному прокурору Ирине Венедиктовой соответственно 11,9% и 60,9%,

руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 6,9% и 50,5%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 35%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии.

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Автор: Александр Белоус