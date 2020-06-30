Уровень доверия к Зеленскому ушел в отрицательную зону

Впервые после выборов Зеленскому не доверяют большинство украинцев
В конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%). Еще в апреле президент сохранял положительный баланс доверия.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, украинцы не доверяют всем политикам, которые были представлены в списке:
Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 35%.
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии.
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Автор: Александр Белоус