Рейтинг Зеленского упал до 35%

Избиратели Зеленского в основном ушли к Бойко
Если бы в конце июня в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (34,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). По сравнению с концом апреля рейтинг упал на 10 процентных пунктов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Кроме того, планируют голосовать:
По данным опроса, в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, действующего президента поддержат 69,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, Порошенко - 30,2%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, Владимира Зеленского в конце апреля планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах президента и определился, за кого будет голосовать.
Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в конце мая - начале июня, на президентских выборах за Владимира Зеленского планировали голосовать 37,6% среди тех, кто определился с кандидатом.
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Автор: Александр Белоус