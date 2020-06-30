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Рейтинг Зеленского упал до 35%

Новости » Общество     30.06.2020 - 11:09
Рейтинг Зеленского упал до 35%
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Избиратели Зеленского в основном ушли к Бойко

Если бы в конце июня в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (34,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). По сравнению с концом апреля рейтинг упал на 10 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, планируют голосовать:

  • за Юрия Бойко - 20,0% (в апреле - 10,8%),
  • за Петра Порошенко 16,1% респондентов (в апреле - 12,8%),
  • за Юлию Тимошенко - 7,7% (в апреле - 5,4%),
  • за Игоря Смешко - 4,2% (в апреле - 6,0%),
  • за Анатолия Гриценко - 3,1% (в апреле - 3,5%),
  • за Олега Ляшко 1,2% (в апреле - 2,0%).

Рейтинг Зеленского упал до 35%

По данным опроса, в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, действующего президента поддержат 69,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, Порошенко - 30,2%.

Рейтинг Зеленского упал до 35%

Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, Владимира Зеленского в конце апреля планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах президента и определился, за кого будет голосовать.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в конце мая - начале июня, на президентских выборах за Владимира Зеленского планировали голосовать 37,6% среди тех, кто определился с кандидатом.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийопросрейтинг
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