Усе йде за планом. Ігнат розповів чого очікувати від навчань ЗСУ роботі з Patriot

Українські воїни неодноразово доводили те, що вміють швидко та якісно опановувати будь-яку нову для них техніку. Системи ППО Patriot не стануть виключенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Як відзначив Ігнат, наразі усе йде по чітку визначеному плану.
"Як бачимо, це не перша техніка для Повітряних сил, яку опановують наші фахівці та роблять це надзвичайно швидко та якісно. Тому з Patriot та іншою технікою, яка є більш технологічною та потребує більше часу, сумнівів, що опануємо та швидко це зробимо, немає", - пояснив спікер командування Повітряних сил.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними CNN, вже наприкінці січня США розпочнуть навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна очікує на розгортання системи Patriot у максимально стислі терміни.
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