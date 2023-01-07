Навчання українських військових роботі з ППО Patriot розпочнеться вже цього місяця, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами заступниці помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лаури Купер, навчання займе "кілька місяців".

У четвер у Пентагоні виступили із заявою, що США розглядають можливість відправлення українських військових для навчання роботі з ракетною системою Patriot як до Штатів, так і до іншої країни, або ж це буде "поєднання того й іншого".

"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.