ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навчання українських військових роботі з ППО Patriot розпочнеться вже цього місяця, - CNN

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 01:19
Навчання українських військових роботі з ППО Patriot розпочнеться вже цього місяця, - CNN Фото: у Міноборони США розповіли про навчання військових ЗСУ роботі з ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За даними міністерства оборони США, наприкінці січня Штати розпочнуть навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами заступниці помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лаури Купер, навчання займе "кілька місяців".

У четвер у Пентагоні виступили із заявою, що США розглядають можливість відправлення українських військових для навчання роботі з ракетною системою Patriot як до Штатів, так і до іншої країни, або ж це буде "поєднання того й іншого".

"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

Нагадаємо, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Додамо також, що 5 січня президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot.

Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Збройні сили України ПВО
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет