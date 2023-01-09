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Все идет по плану. Игнат рассказал чего ожидать от обучения ВСУ работе с Patriot

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины неоднократно доказывали то, что умеют быстро и качественно овладевать любой новой для них техникой. Системы ПВО Patriot не станут исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, все идет по четко определенному плану.

"Как видим, это не первая техника для Воздушных сил, которой овладевают наши специалисты и делают это чрезвычайно быстро и качественно. Поэтому с Patriot и другой техникой, которая более технологична и требует больше времени, сомнений, что овладеем и быстро это сделаем, нет ", - объяснил спикер командования Воздушных сил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным CNN, уже в конце января США приступят к обучению украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина ожидает развертывания системы Patriot в максимально сжатые сроки.

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