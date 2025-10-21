Усе за "проєктом" Трампа: у США почали зносити частину Білого дому

Президент США Дональд Трамп оголосив, що на території Білого дому почалося будівництво бального залу. Для цього зносять частину будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережах і видання NBC News .

Роботи зі знесення частини східного крила Білого дому в рамках проєкту Трампа почалися в понеділок, 20 жовтня. Спочатку про це ЗМІ повідомив представник адміністрації, а незабаром публічно підтвердив і сам лідер США.

"Радий повідомити, що на території Білого дому розпочато будівництво нового, великого і прекрасного бального залу. Східне крило, повністю окреме від самого Білого дому, повністю модернізується в рамках цього процесу і після завершення будівництва стане ще прекраснішим", - написав Трамп.

Він додав, що понад 150 років "кожен президент мріяв про бальну залу в Білому домі", щоб проводити урочисті прийоми, державні візити тощо.

"Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті здійснив цей такий необхідний проєкт - без будь-яких витрат для американських платників податків", - наголосив президент США.

За його словами, бальна зала Білого дому фінансується з приватних джерел "багатьма щедрими патріотами, великими американськими компаніями і, уклінно, вашими покірними слугами".

"Цей бальний зал буде з радістю використовуватися майбутніми поколіннями", - резюмував Трамп.

Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що почалося знесення.

Раніше в липні Трамп говорив, що проєкт "не завадить поточній будівлі".

"Він буде розташований поруч, але не буде його торкатися, і продемонструє повну повагу до існуючої будівлі, великим шанувальником якої я є", - говорив тоді Трамп.

Білий дім зі свого боку, ще до сьогоднішнього посту Трампа, не одразу відповів на запитання NBC News про те, яку частину будівлі планують знести та чому це відбувається, незважаючи на нещодавні заяви Трампа про те, що сам Білий дім чіпати не будуть.

У вересні американський лідер говорив, що бальна зала вміщуватиме до 900 осіб, що майже на 40% перевищує спочатку заплановану місткість у 650 осіб.

Початкова вартість проєкту оцінювалася в 200 млн доларів. Однак на вечері для найбільших спонсорів бального залу, минулого тижня, Трамп підтвердив, що нова ціна становитиме близько 250 млн доларів.

Як пише NBC, проєкт може стати найбільшою фізичною зміною в Білому домі з 1940-х років, коли президент Франклін Рузвельт розширив східне крило в 1942 році, а потім президент Гаррі Трумен додав однойменний балкон на Південному портику в 1948 році.