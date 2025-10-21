Все по "проекту" Трампа: в США начали сносить часть Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил, что на территории Белого дома началось строительство бального зала. Часть здания уже сносят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсетях и издание NBC News .

Работы по сносу части восточного крыла Белого дома рамках проекта Трампа начались в понедельник, 20 октября. Изначально об этом СМИ сообщил представитель администрации, а вскоре публично подтвердил и сам лидер США.

"Рад сообщить, что на территории Белого дома начато строительство нового, большого и прекрасного бального зала. Восточное крыло, полностью отдельное от самого Белого дома, полностью модернизируется в рамках этого процесса и после завершения строительства станет еще прекраснее", - написал Трамп.

Он добавил, что более 150 лет "каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме", чтобы проводить торжественные приемы, государственные визиты и тому подобное.

"Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект - без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков", - подчеркнул президент США.

По его словам, бальный зал Белого дома финансируется из частных источников "многими щедрыми патриотами, крупными американскими компаниям и, покорнейше, вашими покорными слугами".

"Этот бальный зал будет с радостью использоваться будущими поколениями", - резюмировал Трамп.

Также в соцсетях появились кадры, на котором видно, что начался снос.

Ранее в июле Трамп говорил, что проект "не помешает текущему зданию".

"Он будет расположен рядом, но не будет его касаться, и продемонстрирует полное уважение к существующему зданию, большим поклонником которого я являюсь", - говорил тогда Трамп.

Белый дом в свою очередь, еще до сегодняшнего поста Трампа, не сразу ответил на вопросы NBC News о том, какую часть здания планируют снести и почему это происходит несмотря на недавние заявления Трампа о том, что сам Белый дом трогать не будут.

В сентябре американский лидер говорил, что бальный зал будет вмещать до 900 человек, что почти на 40% превышает изначально запланированную вместимость в 650 человек.

Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 200 млн долларов. Однако на ужине для крупнейших спонсоров бального зала, на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что новая цена составит около 250 млн долларов.

Как пишет NBC, проект может стать крупнейшим физическим изменением в Белом доме с 1940-х годов, когда президент Франклин Рузвельт расширил восточное крыло в 1942 году, а затем президент Гарри Трумэн добавил одноименный балкон на Южном портике в 1948 году.