Усе працює на успіх України. Остін назвав країни, які передадуть ЗСУ танки

Сьогодні союзники України працюють над тим, аби наша країна здобула перемогу у війні. Наразі вісім країн готові передати ЗСУ танки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Зараз за допомогою США отримано танки й також отримано танки Chelenger, отримано бронетранспортери із Канади, отримано танки від США, Нідерландів, Чехії. Польща нещодавно надала танки Т-72, також є важливі кроки з боку Німеччині, Польщі, Португалії, Іспанії, Норвегії, Нідерландів щодо надання танків", - заявив міністр оборони США.

Остін відзначив, що Італія й Франція, зі свого боку, планують передати Україні ППО. Також Австралія разом з Францією планують розгорнути виробництво боєприпасів калібру 55, а Норвегія виділила 75 млрд євро на різні форми підтримки.

"Це усе працює на успіх України", - додав міністр.