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Усе працює на успіх України. Остін назвав країни, які передадуть ЗСУ танки

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Вівторок 14 лютого 2023 17:33
Усе працює на успіх України. Остін назвав країни, які передадуть ЗСУ танки Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні союзники України працюють над тим, аби наша країна здобула перемогу у війні. Наразі вісім країн готові передати ЗСУ танки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Зараз за допомогою США отримано танки й також отримано танки Chelenger, отримано бронетранспортери із Канади, отримано танки від США, Нідерландів, Чехії. Польща нещодавно надала танки Т-72, також є важливі кроки з боку Німеччині, Польщі, Португалії, Іспанії, Норвегії, Нідерландів щодо надання танків", - заявив міністр оборони США.

Остін відзначив, що Італія й Франція, зі свого боку, планують передати Україні ППО. Також Австралія разом з Францією планують розгорнути виробництво боєприпасів калібру 55, а Норвегія виділила 75 млрд євро на різні форми підтримки.

"Це усе працює на успіх України", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перші Leopard 2, як заявило Міноборони Польщі, прибудуть до ЗСУ вже в березні. Тим часом наші танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.

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