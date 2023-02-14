Перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні, - Міноборони Польщі
Фото: перші танки Leopard від Польщі будуть в Україні у березні (Getty Images)
Перші танки Leopard 2 від Польщі надійдуть до України у березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.
"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Про свою участь у цій коаліції заявили й інші країни. Вже в березні перші танки Leopard відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Польщі заявляли, що Варшава зможе поставити важкі танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів.
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