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Перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні, - Міноборони Польщі

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Вівторок 14 лютого 2023 17:12
Перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні, - Міноборони Польщі Фото: перші танки Leopard від Польщі будуть в Україні у березні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перші танки Leopard 2 від Польщі надійдуть до України у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.

"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Про свою участь у цій коаліції заявили й інші країни. Вже в березні перші танки Leopard відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Польщі заявляли, що Варшава зможе поставити важкі танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів.

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