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Все работает на успех Украины. Остин назвал страны, которые передадут ВСУ танки

Новина українською →
Вторник 14 февраля 2023 17:33
Все работает на успех Украины. Остин назвал страны, которые передадут ВСУ танки Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня союзники Украины работают над тем, чтобы наша страна одержала победу в войне. В настоящее время восемь стран готовы передать ВСУ танки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина на брифинге.

"Сейчас с помощью США получены танки и также получены танки Chelenger, получены бронетранспортеры из Канады, получены танки от США, Нидерландов, Чехии. Польша недавно предоставила танки Т-72, также есть важные шаги со стороны Германии, Польши, Португалии, Испании, Норвегии , Нидерландов по предоставлению танков", - заявил министр обороны США.

Остин отметил, что Италия и Франция со своей стороны планируют передать Украине ПВО. Также Австралия вместе с Францией планируют развернуть производство боеприпасов калибра 55, а Норвегия выделила 75 млрд евро на разные формы поддержки.

"Это все работает на успех Украины", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что первые Leopard 2, как заявило Минобороны Польши, прибудут в ВСУ уже в марте. Тем временем наши танкисты уже приступили к обучению и тренировкам на них.

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