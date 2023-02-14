Канада вже доставила свої танки Leopard 2 до Польщі, українські танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

За її словами, ті танки, які Україна отримає від Канади, вже знаходяться у Польщі.

"Раніше ми оголосили, що чотири танки буде відправлено до Польщі. І це вже відбулося. Ці танки вже у Польщі", - заявила вона.

Ананд також повідомила, що до Польщи прибули 25 канадських інчтрукторів. Саме вони почали тренувати українських військових щодо використання танків Leopard 2A4.

Фото: канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них (twitter.com/AnitaAnandMP)