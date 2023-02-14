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Канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 16:06
Канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них Фото: канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Наталія Кава

Канада вже доставила свої танки Leopard 2 до Польщі, українські танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

За її словами, ті танки, які Україна отримає від Канади, вже знаходяться у Польщі.

"Раніше ми оголосили, що чотири танки буде відправлено до Польщі. І це вже відбулося. Ці танки вже у Польщі", - заявила вона.

Ананд також повідомила, що до Польщи прибули 25 канадських інчтрукторів. Саме вони почали тренувати українських військових щодо використання танків Leopard 2A4.

Канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них

Фото: канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них (twitter.com/AnitaAnandMP)

Раніше ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

Також повідомлялося, що у понеділок, 6 лютого, українські військові розпочали навчання на танках німецького виробництва Leopard 2.

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