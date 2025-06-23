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Усе, як у серіалах і пиво з викладачами. Як виглядає навчальний день української студентки в США

Понеділок 23 червня 2025 11:30
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Усе, як у серіалах і пиво з викладачами. Як виглядає навчальний день української студентки в США Як проходить навчальний день у США (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У США студенти самостійно формують свій навчальний графік, обирають з понад сотні курсів і часто відвідують пари лише кілька днів на тиждень. Навчання гнучке, але інтенсивне - із суворими дедлайнами та високими очікуваннями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла українська студентка в США Ольга Дроняк.

Типовий навчальний день студента в США

За її словами, у більшості університетів діє квартальна система - рік поділено не на два семестри, а на чотири триместри. А найбільш завантажені дні - вівторок, середа та четвер.

"У нас майже немає пар у понеділок і п’ятницю, бо викладачі частину тижня працюють віддалено. У мене було три-чотири пари на квартал, але я могла обрати, наприклад, ходити лише у вівторок - і всі інші дні тижня були вільними", - пояснює Ольга.

Студенти можуть вибрати: відвідувати пару один раз за три години чи двічі по півтори. Також доступні "офісні години" викладачів - час для консультацій, обговорення завдань або дипломної роботи.

"Я дуже часто використовувала цю можливість. Навіть якщо немає занять, можна прийти до викладача і поставити запитання", - каже вона.

Поза навчанням на кампусі регулярно відбуваються події - від вечорів кухонь різних країн до неформального спілкування з викладачами в пабах. Втім, на магістратурі активності менше.

Саме тому, за словами Ольги, найкращий час для навчання у США - бакалаврат.

"Це весь цей american college experience, і це дуже круто, коли саме у віці 18 років. Гуртожитки, свій одяг, вечірки - все як у серіалах", - каже вона.

Чому американська освіта так високо цінується

На відміну від України, де студенти часто просять перенести дедлайни, в США це не практикується.

"Я ніколи не чула, щоби хтось просив перенести дату здачі. Це дійсно непопулярно тут. Тут завдань багато, бо є високі очікування від цієї освіти, як найкращої у світі, і вона дуже дорога", - каже студентка.

Навчання коштує дорого: в університеті Ольги понад 69 тисяч доларів на рік. І саме тому, за її словами, більшість студентів сприймають його дуже серйозно.

"Я реально за це плачу гроші, я не можу сидіти й не вивчити те, що мені дають", - підсумовує Ольга.

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