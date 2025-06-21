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В Україні - сибірська тайга. Що американці насправді знають про нашу країну

Субота 21 червня 2025 15:58
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В Україні - сибірська тайга. Що американці насправді знають про нашу країну Що американці знають про Україну (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Американці часто мають спрощене або викривлене уявлення про Україну, її культуру й навіть погоду. Декому здається, що українці живуть десь на кшталт Сибіру, а університетське життя в умовах війни - взагалі щось неймовірне.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла українська студентка в США Ольга Дроняк.

Що американців дивує в Україні

Одне з найпоширеніших здивувань - це зовнішній вигляд українок.

"Мене щодня запитували, чи в мене день народження, тому що я гарно одягнулася. Це було однією з причин, чому ми не поладили з сусідками. Вони дуже дивно дивилися на мене через те, що: "Чого ви так збираєтесь, чого ви так малюєтесь кожен день, це ж час", - згадує дівчина.

У США більше цінується зручність і простота - багато студентів буквально одягають перше, що знайдуть.

"У моєї сусідки валялися речі на підлозі. Вона щось знайшла й одягнула", - додає Ольга.

Американців дивує також сам факт того, що в Україні продовжується життя попри війну.

"У них у голові немає якоїсь карти України: де бойові дії, де атаки. Вони часто питають, як довго я живу в США. Я кажу, що приїхала з України суто на навчання, я не тікала під час війни. І вони: "Ого, в Україні ще можливо жити?", - розповідає українка.

Зв'язок із Росією

Клішоване уявлення про Україну часто пов'язане з Росією - не лише політично, а й географічно.

"Чомусь нас пов'язують з Сибіром, тому що мені кажуть: "В Україні так холодно, певно, ще холодніше, ніж у Чикаго". Я кажу, що в нас звичайна температура, як тут, навіть тепліше", - каже Оля.

За її словами, американці бачать Україну географічно не як частину Європи, а як частину "якоїсь тайги в Росії".

Ба більше, деякі навіть не знають, що в Україні є своя мова.

"Мене питали: "У вас є якась мова?". Щоби не образити, не кажуть одразу російська, але не знають, що в нас є українська", - пригадує вона.

Однак російськомовні студенти з інших країн не звертаються до Олі російською, лише англійською. Американців це дивує, адже "ви знаєте російську, спілкуйтеся нею".

Проте, як каже українка, у неї не було потреби пояснювати, чому вона не говорить російською.

Інколи, за словами студентки, в розмовах прослизають наративи, подібні до російської пропаганди.

"У мене була презентація, і мені студент один каже: "Цей проєкт зробили тому, що у вас схід і захід розділений, ви прям вороже наставлені один до одного. І цей проєкт не для того, щоб вас з Росією помирити, а щоб вас самих з собою помирити", - пригадує вона.

Саме через вплив застарілих уявлень та пропаганди американці часто дивляться на Україну як на щось далеке, не цілком європейське, і для багатьох знайомство з українцями стає першим кроком до зміни цього сприйняття.

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