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Все, как в сериалах и пиво с преподавателями. Как выглядит учебный день украинской студентки в США

Понедельник 23 июня 2025 11:30
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Все, как в сериалах и пиво с преподавателями. Как выглядит учебный день украинской студентки в США Как проходит учебный день в США (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В США студенты самостоятельно формируют свой учебный график, выбирают из более чем сотни курсов и часто посещают пары всего несколько дней в неделю. Обучение гибкое, но интенсивное - со строгими дедлайнами и высокими ожиданиями.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала украинская студентка в США Ольга Дроняк.

Типичный учебный день студента в США

По ее словам, в большинстве университетов действует квартальная система - год разделен не на два семестра, а на четыре триместра. А наиболее загруженные дни - вторник, среда и четверг.

"У нас почти нет пар в понедельник и пятницу, потому что преподаватели часть недели работают удаленно. У меня было три-четыре пары в квартал, но я могла выбрать, например, ходить только во вторник - и все остальные дни недели были свободными", - объясняет Ольга.

Студенты могут выбрать: посещать пару один раз по три часа или дважды по полтора. Также доступны "офисные часы" преподавателей - время для консультаций, обсуждения заданий или дипломной работы.

"Я очень часто использовала эту возможность. Даже если нет занятий, можно прийти к преподавателю и задать вопрос", - говорит она.

Вне учебы на кампусе регулярно происходят события - от вечеров кухонь разных стран до неформального общения с преподавателями в пабах. Впрочем, на магистратуре активности меньше.

Именно поэтому, по словам Ольги, лучшее время для обучения в США - бакалавриат.

"Это весь этот american college experience, и это очень круто, когда именно в возрасте 18 лет. Общежития, своя одежда, вечеринки - все как в сериалах", - говорит она.

Почему американское образование так высоко ценится

В отличие от Украины, где студенты часто просят перенести дедлайны, в США это не практикуется.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-то просил перенести дату сдачи. Это действительно непопулярно здесь. Здесь задач много, потому что есть высокие ожидания от этого образования, как лучшего в мире, и оно очень дорогое", - говорит студентка.

Обучение стоит дорого: в университете Ольги более 69 тысяч долларов в год. И именно поэтому, по ее словам, большинство студентов воспринимают его очень серьезно.

"Я реально за это плачу деньги, я не могу сидеть и не выучить то, что мне дают", - заключает Ольга.

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