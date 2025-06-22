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Чому в США студентам заборонено працювати, навіть якщо потрібні гроші

Неділя 22 червня 2025 09:17
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Чому в США студентам заборонено працювати, навіть якщо потрібні гроші Чому в США студентам не можна працювати під час навчання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У США навчання в університеті вважається не просто обов'язком, а пріоритетом, якому студент має присвятити максимум зусиль. Робота під час навчання допускається лише частково - і здебільшого в межах кампусу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла українська студентка в США Ольга Дроняк.

Чому в США не можна поєднувати роботу з навчанням

За її словами, правила для американських і міжнародних студентів різні, але базовий принцип один: повна зайнятість не схвалюється.

"Для всіх правило одне: full-time працювати не можна, тому що тут дуже великий наголос на освіту. І якщо людина прийшла вчитися за дуже великі гроші, вона має дійсно присвятити себе навчанню", - пояснює вона.

Для студентів з-за кордону робота можлива лише в межах університету - не більше ніж 20 годин на тиждень.

"Навіть коли цю роботу дають, дуже враховують, коли в студента екзамени, коли є якісь проміжні завдання, які треба здати. Але так, загалом працювати можна на території університету", - каже Ольга.

Згодом, за її словами, студенти можуть проходити стажування за межами вишу - переважно влітку, коли немає занять. У цей період дозволена повна зайнятість.

Під час вступу важливий досвід роботи

Ольга також наголошує: у США вже під час вступу вимагають не лише оцінки, а й життєвий або професійний досвід - навіть від 17-річних.

"Це люди, які вступають зі школи. Тоді це не називається резюме, це називається список активностей, але там все одно очікують, що студент має певний досвід. Не обов'язково роботи - це можуть бути заходи, події, організації в межах школи", - пояснює вона.

У магістратурі ці вимоги ще вищі: в американській системі вважається нормальним спочатку повчитися, потім попрацювати, а потім повернутися до університету за глибшими знаннями.

"Коли людина працювала і зрозуміла, що це її сфера, вона повертається на магістратуру - ніби як на підвищення кваліфікації", - підсумовує Ольга.

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