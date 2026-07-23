"Усе доведеться робити разом". Зеленський назвав головні завдання Драпатого і Хмари

За його словами, Хмарі і Драпатому доведеться виконати ті ж самі головні завдання на сьогодні, які були у колишніх міністра оборони Михайла Федорова і головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це доведеться робити разом", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що очікує від Драпатого пропозицій щодо перезавантаження кадрів у структурі армії.

"Безумовна важлива єдність. Тому важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави, воїнів наших. Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома", - сказав Зеленський.