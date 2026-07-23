"Все придется делать вместе". Зеленский назвал главные задачи Драпатого и Хмары

Новым министру обороны Украины Евгению Хмаре и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому придется работать вместе и выполнять ряд главных на сегодняшний день задач.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолем Мартином в Киеве.
По его словам, Хмаре и Драпатому придется выполнить те же главные задачи на сегодня, которые были у бывших министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.
"Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если это можно сказать так, лицо мобилизации. Все это придется делать вместе", - отметил Зеленский.
Президент также сообщил, что ожидает от Драпатого предложений по перезагрузке кадров в структуре армии.
"Безусловное важное единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома", - сказал Зеленский.
Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.
На прошлой неделе президент уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.
Хмара уже встретилось с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях.