RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Все придется делать вместе". Зеленский назвал главные задачи Драпатого и Хмары

15:01 23.07.2026 Чт
2 мин
Задачи те же, какие были у Федорова и Сырского
aimg Татьяна Степанова
Фото: Евгений Хмара и Михаил Драпатый (t.me/ministry_of_defense_ru)

Новым министру обороны Украины Евгению Хмаре и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому придется работать вместе и выполнять ряд главных на сегодняшний день задач.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолем Мартином в Киеве.

По его словам, Хмаре и Драпатому придется выполнить те же главные задачи на сегодня, которые были у бывших министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.

"Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если это можно сказать так, лицо мобилизации. Все это придется делать вместе", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что ожидает от Драпатого предложений по перезагрузке кадров в структуре армии.

"Безусловное важное единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома", - сказал Зеленский.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

На прошлой неделе президент уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Хмара уже встретилось с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеЕвгений Хмара