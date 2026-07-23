"Все придется делать вместе". Зеленский назвал главные задачи Драпатого и Хмары

По его словам, Хмаре и Драпатому придется выполнить те же главные задачи на сегодня, которые были у бывших министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.

"Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если это можно сказать так, лицо мобилизации. Все это придется делать вместе", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что ожидает от Драпатого предложений по перезагрузке кадров в структуре армии.

"Безусловное важное единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома", - сказал Зеленский.