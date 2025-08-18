US Open-2025: определились первые соперницы украинских теннисисток

В понедельник, 18 августа, начинается квалификация Открытого чемпионата США - последнего теннисного "мэйджора" сезона. Накануне состоялась жеребьевка, по итогам которой своих соперниц узнали и украинские теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

С кем сыграют украинки

Украину в квалификации женского одиночного разряда представят Дарья Снигур (№177 WTA), Александра Олейникова (№191 WTA) и Анастасия Соболева (№239 WTA).

Снигур в первом раунде встретится со швейцаркой Симоной Вальтерт (№129 WTA), посеянной в отборе под 24-м номером. Это будет уже шестая очная дуэль между теннисистками. На счету киевлянки - три победы, у Вальтерт - две. Для Снигур это пятое выступление в квалификации US Open, лучший результат - выход в третий круг основной сетки в 2022 году.

Олейникова начнет свое дебютное выступление на US Open матчем против австралийки Лизетт Кабреры (№204 WTA). Это первая встреча теннисисток между собой.

Соболева стартует поединком с американкой Сашей Викери (№562 WTA). В прошлом году уроженка Днепра также пыталась пройти квалификацию, но остановилась в первом раунде. Против 30-летней американки украинка еще не играла.

Чтобы попасть в основную сетку US Open, каждой из украинок необходимо одолеть трех соперниц.

Кто уже в основной сетке

Кроме трио в квалификации, четыре украинские теннисистки уже гарантированно выступят в основном турнире. Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Своих стартовых соперниц они узнают после жеребьевки основной сетки.

Матчи основного турнира Открытого первенства США пройдут с 24 августа по 7 сентября.