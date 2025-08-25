ua en ru
US Open-2025: когда Свитолина и Ястремская сыграют свои стартовые матчи

Понедельник 25 августа 2025 10:54
US Open-2025: когда Свитолина и Ястремская сыграют свои стартовые матчи Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Две украинские теннисистки стартуют в первом круге Открытого чемпионата США 25 августа. Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи во второй игровой день турнира.

Где и когда смотреть матчи украинок - подскажет РБК-Украина.

Свитолина - Бондарь: преимущество на стороне украинки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA) начнет турнир матчем против венгерки Анны Бондарь (№97 WTA).

Теннисистки встречались дважды в этом сезоне, на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне", и оба раза сильнее была Свитолина.

Встреча состоится на корте "Grandstand", начнется ориентировочно в 23:30 по киевскому времени (четвертым запуском после матча ван де Зандсхулп - Руне).

Свитолина в этом году уже выиграла турнир в Руане, выходила в полуфинал Мадрида и дважды доходила до четвертьфиналов "шлемов". А лучшим результатом украинки на US Open остается полуфинал-2019.

Бондарь, которая занимает конец первой сотни рейтинга, в этом году одержала лишь 8 побед на харде из 20 матчей. Венгерка подходит к турниру на серии из трех поражений подряд.

Ястремская - Павлюченкова: равная борьба или шанс для украинки?

Еще одна представительница Украины, Даяна Ястремская (№31 WTA), встретится с "нейтральной" теннисисткой Анастасией Павлюченковой (№45 WTA).

Единственное их очное противостояние состоялось в 2019 году в Осаке, тогда победу одержала россиянка.

Поединок состоится на корте "Court 6", а начало запланировано на 18:00 по киевскому времени и станет первым запуском.

Ястремская в этом году успела сыграть в финалах Линца и Ноттингема, но на US Open еще ни разу не проходила дальше третьего круга. А в нынешнем сезоне она одержала 15 побед в 24 матчах на харде.

Павлюченкова же находится не в лучшей форме, ведь теннисистка проиграла четыре последних матча подряд, а на харде в этом году выиграла лишь пять встреч. В то же время в 2025-м ей удалось дойти до четвертьфиналов Australian Open и "Уимблдона".

Ранее мы писали о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

Читайте также, как изменились позиции украинских теннисистов в рейтинге WTA перед стартом US Open.

