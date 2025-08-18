В уряді визначилися зі сценарієм тривалості війни при підготовці бюджету-2026

"У нас базовий сценарій на сьогоднішній момент, макроекономічний, передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій передбачає продовження війни у 2026 році", - сказав він.

Марченко нагадав, що проєкт бюджету на 2026 рік потрібно подати в парламент до 15 вересня. І з метою підготовки документа "за базу розрахунку бюджету визначено альтернативний сценарій", сказав він.

"Тому ми готуємо бюджет по альтернативному сценарію, тому що це досить зрозуміло і прагматично", - сказав він.

Як зазначив Марченко, якщо будуть позитивні наслідки переговорів, і буде розуміння до кінця року, що війна завершується стабільним сталим миром, Мінфін цей підхід перегляне.

"Ми зараз не маємо інших варіантів, як іти по альтернативному сценарію, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", - заявив він.

Коментуючи питання перегляду податків на 2026 рік, міністр сказав, що поки такого кроку не планується.

Програми з МВФ

Марченко заявив, що зараз немає визначеності щодо нової програми з МВФ. За його словами, є висока ймовірність, що Україна продовжить працювати за чинною програмою. Але висока ймовірність і затвердження нової програми з фондом. Ключовими факторами для цього є перемовини та тривалість війни.