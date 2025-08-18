В Кабмине определились со сценарием длительности войны при подготовке бюджета-2026

"У нас базовый сценарий на сегодняшний момент, макроэкономический, предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий предусматривает продолжение войны в 2026 году", - сказал он.

Марченко напомнил, что проект бюджета на 2026 год нужно подать в парламент до 15 сентября. И с целью подготовки документа "за базу расчета бюджета определен альтернативный сценарий", сказал он.

"Поэтому мы готовим бюджет по альтернативному сценарию, потому что это достаточно понятно и прагматично", - сказал он.

Как отметил Марченко, если будут положительные последствия переговоров, и будет понимание до конца года, что война завершается стабильным устойчивым миром, Минфин этот подход пересмотрит.

"Мы сейчас не имеем других вариантов, как идти по альтернативному сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год", - заявил он.

Комментируя вопрос пересмотра налогов на 2026 год, министр сказал, что пока такого шага не планируется.

Программы с МВФ

Марченко заявил, что сейчас нет определенности относительно новой программы с МВФ. По его словам, есть высокая вероятность, что Украина продолжит работать по действующей программе. Но высока вероятность и утверждения новой программы с фондом. Ключевыми факторами для этого являются переговоры и продолжительность войны.