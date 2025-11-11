В уряді розповіли про старт опалювального сезону. Скільки будинків вже підключено

Станом на 11 листопада опалювальний сезон вже розпочато у всіх регіонах України, навіть у прифронтових, загалом до опалення підключені 73% будинків житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра розвитку громад і територій Костянтина Ковальчука, які він сказав під час прес-брифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026".

"Наразі по всій країні житловий фонд також підключається до опалення. На сьогоднішній ранок, можемо констатувати, що це більше ніж 53 тисячі багатоквартирних житлових будинки, тобто 73% житлової сфери України на сьогоднішній ранок вже з опаленням", - сказав він.

Заступник міністра додав, що до опалення підключені більше 87% об’єктів соціальної сфери - це 21 тисяча об’єктів по всій країні.

Подача тепла здійснюється у всіх регіонах, навіть прифронтових. В роботі перебувають 85% котельних. "До опалення підключені всі прифронтові регіони – і Суми, і Чернігів, і Харків, і Донецька і Запорізькі області", - сказав Костянтин Ковальчук.