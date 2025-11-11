В правительстве рассказали о старте отопительного сезона. Сколько домов уже подключено

По состоянию на 11 ноября отопительный сезон уже начат во всех регионах Украины, даже в прифронтовых, в целом к отоплению подключены 73% домов жилого фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".

"Сейчас по всей стране жилой фонд также подключается к отоплению. На сегодняшнее утро, можем констатировать, что это более 53 тысяч многоквартирных жилых домов, то есть 73% жилой сферы Украины на сегодняшнее утро уже с отоплением", - сказал он.

Замминистра добавил, что к отоплению подключены более 87% объектов социальной сферы - это 21 тысяча объектов по всей стране.

Подача тепла осуществляется во всех регионах, даже прифронтовых. В работе находятся 85% котельных. "К отоплению подключены все прифронтовые регионы - и Сумы, и Чернигов, и Харьков, и Донецкая и Запорожские области", - сказал Константин Ковальчук.