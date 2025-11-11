ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В правительстве рассказали о старте отопительного сезона. Сколько домов уже подключено

Украина, Вторник 11 ноября 2025 11:25
UA EN RU
В правительстве рассказали о старте отопительного сезона. Сколько домов уже подключено Фото: Мужчина проверяет температуру батареи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

По состоянию на 11 ноября отопительный сезон уже начат во всех регионах Украины, даже в прифронтовых, в целом к отоплению подключены 73% домов жилого фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".

"Сейчас по всей стране жилой фонд также подключается к отоплению. На сегодняшнее утро, можем констатировать, что это более 53 тысяч многоквартирных жилых домов, то есть 73% жилой сферы Украины на сегодняшнее утро уже с отоплением", - сказал он.

Замминистра добавил, что к отоплению подключены более 87% объектов социальной сферы - это 21 тысяча объектов по всей стране.

Подача тепла осуществляется во всех регионах, даже прифронтовых. В работе находятся 85% котельных. "К отоплению подключены все прифронтовые регионы - и Сумы, и Чернигов, и Харьков, и Донецкая и Запорожские области", - сказал Константин Ковальчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон в этом году начинается 28 октября. В некоторых регионах учреждения социальной сферы начали подключать к отоплению еще раньше.

Например, в Киевской области еще в октябре к теплу были подключены объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

10 ноября вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что к централизованному отоплению было подключено 67% жилых домов и 84% зданий социальной инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОЗП Отопительный сезон
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа