В уряді розповіли, як захистити себе в разі підвищеного рівня радіації

Україна готується до ймовірних наслідків теракту на Запорізькій АЕС, який можуть вчинити російські окупанти. Варто дотримуватися простих правил, аби убезпечитись від радіаційного впливу.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас на вулиці:

Негайно пройдіть у найближче приміщення. Найкраще обрати укриття або підвал. Щоб убезпечити органи дихання, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або вдягніть медичну маску.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас вдома:

Закрийте всі вікна, двері та вентиляційні отвори. Не підходьте до них без нагальної потреби та не виходьте на вулицю. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Вдягніть маску або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Варто обов’язково слідкувати за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, органів місцевої влади та беззастережно виконувати їхні інструкції та рекомендації.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський заявив про наміри окупантів влаштувати теракт на Запорізькій АЕС з наступним викидом радіації. До того ж, Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня РФ звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС дронами і ракетами".

Тим часом МАГАТЕ запросило в росіян додатковий доступ до дахів реакторів станції для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Додамо, що на даху четвертого енергоблока ЗАЕС зафіксували нові об'єкти.