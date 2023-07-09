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В правительстве рассказали, как защитить себя в случае повышенного уровня радиации

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Украина, Воскресенье 09 июля 2023 11:51
В правительстве рассказали, как защитить себя в случае повышенного уровня радиации Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовится к вероятным последствиям теракта на Запорожской АЭС, который могут совершить российские оккупанты. Стоит придерживаться простых правил, чтобы обезопасить себя от радиационного воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас на улице:

  • Немедленно пройдите в ближайшее помещение. Лучше всего выбрать укрытие или подвал. Чтобы обезопасить органы дыхания, прикройте нос и рот полотенцем, платком или наденьте медицинскую маску.

Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас дома:

  • Закройте все окна, двери и вентиляционные отверстия. Не подходите к ним без крайней необходимости и не выходите на улицу. Выключите кондиционер и обогреватели. Наденьте маску или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Стоит обязательно следить за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, органов местной власти и безоговорочно выполнять их инструкции и рекомендации.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях оккупантов устроить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. К тому же, Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

При этом 4 июня РФ обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС дронами и ракетами".

Тем временем МАГАТЭ запросило у россиян дополнительный доступ к крышам реакторов станции для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.

На крыше четвертого энергоблока ЗАЭС зафиксировали новые объекты.

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