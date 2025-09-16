ua en ru
В уряді попередили про можливий дефолт збиткової "Укрпошти"

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 09:53
В уряді попередили про можливий дефолт збиткової "Укрпошти"
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" залишається збитковою і потребує докапіталізації. В уряді попереджають про ризики дефолту державної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).

В додатку "Інформація про фіскальні ризики" надана оцінка фінансового стану компанії.

Збитки та падіння ліквідності

Як зазначається в документі, АТ "Укрпошта" надає універсальні поштові послуги, виплачує пенсії та соцдопомогу, поширює пресу й надає фінансові послуги. Компанія належить державі, функції акціонера виконує Мінрозвитку.

У 2024 році "Укрпошта" зафіксувала збиток у 413,2 млн гривень (проти 796,4 млн гривень у 2023 році). Ліквідність знизилась на 9%, а поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд гривень. Коефіцієнт ліквідності впав з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

Боргове навантаження є надзвичайно високим - у 2024 році борг до активів сягнув 98%.
В уряді попередили про можливий дефолт збиткової &quot;Укрпошти&quot;

Сценарії для компанії

Капітальні витрати зараз зосереджені на розвитку логістичної мережі за рахунок кредитів ЄБРР (63 млн євро) та ЄІБ (30 млн євро).

За базовим сценарієм у 2025-2028 роках очікується прибутковість завдяки зростанню доходів від посилок і контрольованим витратам. Альтернативний сценарій передбачає волатильність: у 2026 році компанія може знову вийти в збиток. За негативним сценарієм протягом усього періоду прогнозуються збитки з різким погіршенням після 2025 року.
В уряді попередили про можливий дефолт збиткової &quot;Укрпошти&quot;

Від цього залежатимуть і надходження до держбюджету: від стабільних (базовий сценарій) до відсутніх у 2026 році (альтернативний) чи повної їх відсутності (негативний).
В уряді попередили про можливий дефолт збиткової &quot;Укрпошти&quot;

Ризики дефолту

У документі зазначається, що зараз розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку "Укрпошті" для створення банку фінансової інклюзії. Але НБУ має застереження через критичний стан компанії.

За даними НБУ, у 2022-2024 роках "Укрпошта" отримала 2,5 млрд гривень збитків, а капіталізація впала з 2,8 млрд гривень до 0,2 млрд гривень.

Це "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого проїдання капіталу, що буде ставити питання про потребу докапіталізації стратегічного підприємства", йдеться в документі.

Обсяг докапіталізації оцінюється щонайменше у 826 млн гривень станом на травень 2025 року.

При цьому сам Перший інвестиційний банк є збитковим, не має бізнес-моделі та порушує норматив регулятивного капіталу. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та проїдання капіталу, додали в уряді.

У червні Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Це дасть змогу "Укрпошті" та іншим компаніям із великою мережею отримати обмежені банківські ліцензії.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що чекає від "Укрпошти" пакет документів для отримання ліцензії, а не тільки розмов.

