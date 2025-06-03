В Україні з'являться банки нового типу: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. "Укрпошта" та інші компанії з великою мережею можуть отримати обмежені банківські ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Данила Гетманцева в Telegram.

За його даними, проєкт № 13018-д підтримали в другому читанні.

Документ передбачає появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії.

Вони будуть обслуговувати громадян і дрібний бізнес у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

Законопроєкт визначає процедуру отримання обмеженої банківської ліцензії. Для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежується робота з великим і середнім бізнесом з оборотом понад 2 млн євро.

Також є обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Банк для "Укрпошти" і не тільки

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово заявляв про бажання компанії на додаток до поштових надавати ще і банківські послуги.

Категорично проти цієї ідеї був регулятор - Національний банк України. Основними аргументами були такі: і без того велика частка держави в банківській системі (близько 55%), відсутність досвіду роботи на банківському ринку у неефективної "Укрпошти", що не може задовольнити потреби громадян навіть у поштових послугах.

Однак у 2024 році в Меморандумі з МВФ несподівано з'явився пункт про підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії.

У вересні 2024 року НБУ представив законопроєкт, який дозволить компаніям отримувати обмежену банківську ліцензію та дасть змогу вирішити питання доступу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Попри те, що в законопроєкті немає ані слова про "Укрпошту", не є секретом, що він писався під "Укрпошту, щоб дати державному поштовому оператору законну можливість надавати банківські послуги.

Водночас Верховна Рада України у грудні 2024 року відхилила законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Таким чином, зараз цей законопроєкт ухвалений з другої спроби.