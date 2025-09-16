ua en ru
В правительстве предупредили о возможном дефолте убыточной "Укрпочты"

Украина, Вторник 16 сентября 2025 09:53
В правительстве предупредили о возможном дефолте убыточной "Укрпочты"
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" остается убыточной и нуждается в докапитализации. В правительстве предупреждают о рисках дефолта государственной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

В приложении "Информация о фискальных рисках" предоставлена оценка финансового состояния компании.

Убытки и падение ликвидности

Как отмечается в документе, АО "Укрпочта" предоставляет универсальные почтовые услуги, выплачивает пенсии и соцпомощь, распространяет прессу и предоставляет финансовые услуги. Компания принадлежит государству, функции акционера выполняет Минразвития.

В 2024 году "Укрпочта" зафиксировала убыток в 413,2 млн гривен (против 796,4 млн гривен в 2023 году). Ликвидность снизилась на 9%, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд гривен. Коэффициент ликвидности упал с 0,69 в 2023 году до 0,63 в 2024 году.

Долговая нагрузка является чрезвычайно высокой - в 2024 году долг к активам достиг 98%.
В правительстве предупредили о возможном дефолте убыточной &quot;Укрпочты&quot;

Сценарии для компании

Капитальные расходы сейчас сосредоточены на развитии логистической сети за счет кредитов ЕБРР (63 млн евро) и ЕИБ (30 млн евро).

По базовому сценарию в 2025-2028 годах ожидается прибыльность благодаря росту доходов от посылок и контролируемым расходам. Альтернативный сценарий предполагает волатильность: в 2026 году компания может снова выйти в убыток. По негативному сценарию на протяжении всего периода прогнозируются убытки с резким ухудшением после 2025 года.
В правительстве предупредили о возможном дефолте убыточной &quot;Укрпочты&quot;

От этого будут зависеть и поступления в госбюджет: от стабильных (базовый сценарий) до отсутствующих в 2026 году (альтернативный) или полного их отсутствия (негативный).
В правительстве предупредили о возможном дефолте убыточной &quot;Укрпочты&quot;

Риски дефолта

В документе отмечается, что сейчас рассматривается вопрос передачи Первого инвестиционного банка "Укрпочте" для создания банка финансовой инклюзии. Но НБУ имеет предостережения из-за критического состояния компании.

По данным НБУ, в 2022-2024 годах "Укрпочта" получила 2,5 млрд гривен убытков, а капитализация упала с 2,8 млрд гривен до 0,2 млрд гривен.

Это "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего проедания капитала, что будет ставить вопрос о необходимости докапитализации стратегического предприятия", говорится в документе.

Объем докапитализации оценивается минимум в 826 млн гривен по состоянию на май 2025 года.

При этом сам Первый инвестиционный банк является убыточным, не имеет бизнес-модели и нарушает норматив регулятивного капитала. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и проедания капитала, добавили в правительстве.

В июне Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии в Украине. Это позволит "Укрпочте" и другим компаниям с большой сетью получить ограниченные банковские лицензии.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ждет от "Укрпочты" пакет документов для получения лицензии, а не только разговоров.

